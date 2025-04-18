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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile Filistin konusunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:41
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve Sadık'ın İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmesinde, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısının, amaçlanan hedefler doğrultusunda tamamlanarak Filistin davasına önemli kazanımlar sağlaması temenni edildi.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının, katliam boyutlarını aşan bir soykırıma dönüştüğünü belirtti. Gelinen noktanın, İsrail ve Filistin davası açısından farklı gelişmelere yol açtığını ifade etti.

Bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde alınan kararların, dokunulamaz zannedilen İsrail'e karşı etkili olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca İsrail'in katliamlarına karşı kurulan insanlık cephesinin, Filistinlilere destek veren ülkeler ve insanların varlığını artırdığını söyledi.

Kurtulmuş, İsrail'in en büyük gücünün ne askeri kabiliyeti ne teknolojisi ne de uluslararası finans çevreleri ve medya üzerindeki hakimiyeti olduğunu, bunun yerine İslam ülkelerinin dağınıklığı ve kararsızlığının İsrail'in en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki süreçte, insanlıktan ve vicdandan yana olan ülkelerin bir araya getirilmesi ile Filistin davasına desteklerin artırılacağını belirten Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun sadece Müslüman ülkelerin değil, tüm ülkelerin parlamentolarını da devreye sokacak önemli bir araç olabileceğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

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