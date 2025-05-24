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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Halis Ayhan'ın Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenaze namazına katıldı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Halis Ayhan'ın Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Halis Ayhan'ı Uğurladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenaze namazına katıldı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dar-ı bekaya irtihal eden, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Halis Ayhan Hocaefendi'yi dualarla Hakk'a uğurladık. Halis Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenaze namazına katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenaze namazına katıldı.

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