TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, barış aktivisti Rachel Corrie'yi anarak adalet ve insanlık mücadelesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Mart 2003 tarihinde, Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybeden ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Rachel Corrie'nin hatırasına vurgu yaparak, "Hakkaniyet ve adalet mücadelecisi, insanlık cephesinin yılmaz savunucusu… Rachel Corrie, işgalci siyonist İsrail rejiminin buldozerleri altında can verirken, aslında dünyaya bir hakikati haykırıyordu; 'Adalet için mücadele edenler asla unutulmaz'" ifadelerine de yer verdi.

"Rachel, yaşanan zulme sessiz kalmayı reddetti. Filistin halkının acılarına ortak oldu, onların sesi olmak için hayatını ortaya koydu. Gösterdiği onurlu duruş, sınırları ve milletleri aşarak vicdan sahibi herkes için bir ilham kaynağı oldu" diyen Kurtulmuş, Rachel Corrie’yi ve küresel vicdana öncülük eden duruşunu saygıyla andığını belirtti.

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Aziz hatırası adalet arayışının ve insanlık cephesinin sönmeyen meşalesi olarak daima yaşayacak. Ruhu şad olsun."

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