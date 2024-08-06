TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Duması Başkanı Volodin ile Görüştü

Görüşme Detayları ve Konferans Daveti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meclis Başkanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, bu görüşmenin ana gündem maddesi 28-29 Kasım tarihinde düzenlenecek olan "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konferansı" oldu.

Resmi Ziyaret ve İşbirliği

Volodin, görüşme sırasında Kurtulmuş'u konferansa davet ederken, Kurtulmuş ise bu davet için teşekkür etti. Eylül ayında, TBMM Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. Kurtulmuş, bu ziyarette konferans hazırlıklarının yanı sıra ikili konuların detaylı bir şekilde ele alınacağını ifade etti.

Terör ve Ortak Tehditler

Kurtulmuş konuşmasında, terörizmin global bir tehdit olduğunu ve birçok ülkenin bu tehlike altında bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, bazı büyük güçlerin terör örgütlerini vekalet savaşlarının bir aracı olarak kullandığını belirtti.

İsrail Saldırıları ve Kınama

TBMM Başkanı, İsrail'in son bir yıldır Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şöyle değerlendirdi: "Bu saldırıları esefle kınıyoruz." Kurtulmuş ayrıca, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın, devlet terörünün açık bir örneği olduğunu belirtti.