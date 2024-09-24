TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ile İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Rusya Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi. Kurtulmuş, ziyaretin ardından, "Her alanda hem komşu hem stratejik işbirliği içerisinde olduğumuz Rusya ile ilişkilerin devam ettirilmesini, güçlendirilmesini arzu ediyoruz."

Moskova'daki Ziyaretin Detayları

Kurtulmuş, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'ne geçti. Matviyenko tarafından karşılanan Kurtulmuş, anı defterini imzaladı ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

İşbirliği ve Ticaret Hedefleri

Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkat çekerek, "100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine her gün biraz daha yaklaşıyoruz."

Ortak Yaklaşımlar ve Sorunlar

Kurtulmuş, Türkiye ve Rusya'nın bölgesel meselelerde ortak yaklaşımlara sahip olduğunu belirterek, Gazze'deki insanlık suçlarına karşı ortak tutum sergilediklerini dile getirdi. Ayrıca, iki ülkenin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin BRICS Üyeliği ve Enerji Projeleri

Kurtulmuş, Türkiye'nin BRICS üyeliğine değinerek, böyle bir adımın çok kutuplu dünya için faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2025 yılı içinde elektrik üretiminin başlamasını umduklarını belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Matviyenko, Kurtulmuş'un ziyaretinin ikili ilişkileri güçlendireceğini ifade ederek, "Zor zamanlarda bile Rusya-Türkiye ilişkileri her zaman iyi oldu."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyini ziyaret ederek, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyini ziyaret ederek, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyini ziyaret ederek, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyini ziyaret ederek, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Moskova’da, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Moskova’da, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Moskova’da, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Moskova’da, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi’ni ziyaret etti.