TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehit Aileleri ve Gazilerin Talepleri Dinlenecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit aileleri, harp malulleri ve gaziler ile farklı güvenlik birimlerinin taleplerinin önümüzdeki süreçte dinleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:46
Eksik kalan görüşmeler önümüzdeki dönemde tamamlanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bazı kesimlerle yapılan görüşmelerde eksiklikler olduğunu belirterek bu boşlukların giderileceğini duyurdu.

Kurtulmuş söz konusu gruplarla ilgili olarak şunları söyledi: "Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız".

Vurgu, şehit aileleri, harp malulleri, gaziler ve çeşitli güvenlik birimlerinin taleplerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi üzerinde.

AA

