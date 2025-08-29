TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehit Aileleri ve Gazilerin Talepleri Dinlenecek

Eksik kalan görüşmeler önümüzdeki dönemde tamamlanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bazı kesimlerle yapılan görüşmelerde eksiklikler olduğunu belirterek bu boşlukların giderileceğini duyurdu.

Kurtulmuş söz konusu gruplarla ilgili olarak şunları söyledi: "Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız".

Vurgu, şehit aileleri, harp malulleri, gaziler ve çeşitli güvenlik birimlerinin taleplerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi üzerinde.

AA