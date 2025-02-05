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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Binbaşı Yetişen İçin Taziye Mesajı Yayınladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Binbaşı Yetişen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Binbaşı Yetişen İçin Taziye Mesajı Yayınladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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