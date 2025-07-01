TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suudi Arabistanlı Heyeti Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al-Gannas ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un Al-Gannas ve beraberindeki heyeti kabul etmesi ile gerçekleşti. Ancakk, görüşme basına kapalı olarak yapıldı ve detayları hakkında bilgi verilmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile görüştü.