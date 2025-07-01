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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suudi Arabistanlı Heyeti Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye dostluk grubu başkanı Al-Gannas ile kapalı kapılar ardında görüştü.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suudi Arabistanlı Heyeti Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al-Gannas ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un Al-Gannas ve beraberindeki heyeti kabul etmesi ile gerçekleşti. Ancakk, görüşme basına kapalı olarak yapıldı ve detayları hakkında bilgi verilmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile görüştü.

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