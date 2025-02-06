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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat Depremleri İçin Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde devletin sorumluluğunu vurguladı ve dayanışmanın önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat Depremleri İçin Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, büyük felakette yaşanan acılara ve dayanışmaya dikkat çekti. Kurtulmuş, 'Yaşadığımız bu unutulmaz acı bizlere sorumluluklar yüklüyor' ifadeleriyle, devletin şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirme görevini vurguladı.

Birlik ve Dayanışmanın Gücü

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, 6 Şubat'ta yaşananların millet hafızasında derin izler bıraktığını aktararak, 'Bu büyük felaket, birlik olduğumuzda nasıl güçlü durabildiğimizi gösterdi' dedi. Deprem bölgelerinde yaraların sarılması için tüm kamu kuruluşlarının büyük çaba gösterdiğini belirtti.

Gelecek İçin Hazırlık

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemine değinen Kurtulmuş, 'Bu çalışmaların ötesinde, her köşede olası afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız gerektiği inancındayız' dedi.

Kurtulmuş, ayrıca, 'Bu büyük felaketin ardından milletimiz fedakarlığıyla yine tarih yazdı' diyerek, dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. 6 Şubat afetinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını dile getirerek, 'Mekanları cennet olsun' ifadelerini kullandı.

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