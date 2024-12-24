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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajı

Numan Kurtulmuş'tan Duygusal Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen korkunç patlamada hayatını kaybedenler için duygu dolu bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başsağlığı ve Şifa Dilekleri

Kurtulmuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Bu mesaj, ulusal bir acı olarak değerlendirilen olay sonrası kamuoyunun duygularını da yansıttı. Patlama sonucunda yaşanan üzüntü, Türkiye genelinde geniş bir yankı buldu.

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