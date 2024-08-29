TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Canlı Yayın Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Habertürk'te düzenlenen canlı yayında gündemi değerlendirdi. Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili olarak, "Dolmabahçe görüşmelerinde iş hemen imza noktasına gelmişti. Ancak bazı ülkeler savaşın sona ermesini istemedi" şeklinde konuştu.

Erken Seçim Tartışmaları

Muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt veren Kurtulmuş, seçimlerin halk tarafından 2028 yılına kadar sürecek bir iktidar için verildiğini belirterek, "Parlamentonun ve hükümetin, görevlerini en iyi şekilde yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD İlişkileri

ABD'nin iç dinamiklerini değerlendiren Kurtulmuş, "İlişkiler hiçbir zaman kesilmedi. Amerikan halkı kime oy verirse, Türkiye onunla çalışır" dedi.

İsrail'in Politikaları Üzerine Eleştiriler

Kurtulmuş, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin, "Amerikan rüyasını" silerek, hem kendi vatandaşlarının hem de dünya genelindeki demokratik değerlere inanan kitlelerin güvenini kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Suriye ile Normalleşme Süreci

Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Suriye ve Türk halkı arasında bir husumet bulunmuyor. Normale dönüş süreci hızlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Bölgesel Kazançları

Bölgede son 13 yılda en büyük kazananın İsrail olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "İsrail, kendisine meydan okuyabilecek hiçbir güç bırakmadı" dedi.

Uluslararası Onaya Çağrı

Kurtulmuş, Gazze'deki olaylar hakkında uluslararası camianın Netanyahu'yu durdurma sorumluluğu olduğunu belirtti ve bölge ülkelerini dayanışmaya davet etti.

Barış İçin Net Siyasi Niyet

Rusya-Ukrayna savaşında tarafların samimi niyetler ortaya koyması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye, barış için uygun bir ortam sağlamış durumda" dedi.