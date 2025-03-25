TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaretleri kınayarak, toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu saldırıların sadece bireye değil, toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapıldığını belirtti.

Aşağılık Saldırılar Tarihe Geçecek

Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında yaşanan olayları değerlendirerek, "Dün gece bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir," ifadelerini kullandı.

İfade Özgürlüğü ve Sorumluluk

Kurtulmuş, ifade özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, ancak bu özgürlüğün başkalarının onurunu çiğneme hakkı vermediğini vurguladı:

"Demokrasi, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir ortamı gerektirir. Ancak bu ortam, nefret söylemi ve hakaret gibi zehirli unsurlarla asla kirletilemez. Eleştiriyle hakareti, anayasal hakla vandallığı birbirinden ayırmalıyız."

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, konuşmasında ayrıca, nefret ve düşmanlık diline prim vermenin demokrasiyi zedeleyeceğine dikkat çekerek, "Bugün, ülkemizin istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Herkes bu tehlikeli söylemlerden uzak durmalı," dedi.

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