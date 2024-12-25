TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gafarova'ya Başsağlığı Telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Başsağlığı Dilekleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile telefonda görüştü.

Kurtulmuş, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kaza nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.