TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gerginliğe Tepki: 'Saygısızca Bir Davranış'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, toplantılardaki gerginliklerin, Meclisin demokratik işleyişine karşı saygısızca bir davranış olarak nitelendirildiğini vurguladı.

Demokratik İşleyişe Dikkat Çekti

Gerdinliği kesin bir dille eleştiren Kurtulmuş, 'Bunu kabul etmek mümkün değildir. Meclisin demokratik işleyişinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için her birimizin sorumluluk taşıdığına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, yaşanan olayların bir daha tekrarlanmaması gerektiğine vurgu yaparak, TBMM'nin işleyişinin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.