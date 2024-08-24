TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Halil Köse'ye Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Başsağlığı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Halil Köse için taziye mesajı yayımladı.

Üzüntüyle Duyurdu

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, çalışma arkadaşımız Halil Köse'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.