TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İddialı Açıklama: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terör sorununa ilişkin yaptığı açıklamalarda güçlü mesajlar verdi. Kurtulmuş, "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Kurtulmuş'un bu sözleri, ülkenin dört bir yanında süren birlik ve kardeşlik çalışmalarına da işaret ediyor. Terör ile mücadelede kararlılık mesajı veren TBMM Başkanı, toplumun kenetlenmesi gerektiğini belirtti.