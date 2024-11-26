TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail Açıklaması: Korku Zulmü Artırır

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurullah Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası mahkemelerden aldığı kararların, zulmünün sonunu hazırladığını ifade etti. Kurtulmuş, "Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" dedi.

Uluslararası Mahkeme Kararları

Kurtulmuş'un bu sözleri, uluslararası alanda yaşanan gelişmelere ışık tutuyor. İsrail'in uluslararası mahkemeler tarafından alınan kararlarla nasıl etkilenebileceğine dair önemli bir mesaj verdi.

İsrail'in korkusu ve buna bağlı olarak artan zulmü, dünya genelindeki tepkileri daha da artırmakta. TBMM Başkanı, uluslararası toplumu, İsrail'in uygulamalarına karşı daha etkin olmaya çağırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.