TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan Cumhuriyet Bayramı'nda Kardeşliğe Vurgu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir resepsiyonda konuştu. Kurtulmuş, Türk dünyasının aralarındaki işbirliğini, kardeşliği ve dostluğu daha da artırmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kazakistan'ın Gelişimi ve Önemi

Kurtulmuş, 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan'a ve halkına, TBMM ve temsil ettikleri milli irade adına tebriklerini sundu. Türkiye'nin Kazakistan'ı bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülke olduğunu vurgularken, Kazakistan'ın bu kısa süre içinde güçlü bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Türk Dünyasının Geleceği

Kurtulmuş, "Dünyanın çok kutuplu bir düzene evrildiği şu dönemde, Türk dünyasının önemli merkezlerden biri olacağına inanıyorum" dedi. Türk dünyasının Anadolu'dan Macaristan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, 300 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Kazakistan'a, Türk Devletleri Teşkilatı'na sağladığı destek için teşekkür eden Kurtulmuş, Kazakistan'da yaygın olan bir sözü hatırlattı: "Birlik bolmay tirlik bolmas." Bu bağlamda Türk devletleri arasındaki birliğin artırılarak yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ünlü Kazak aydın Mustafa Çokay'ın sözlerine de atıfta bulunarak, Türk dünyasındaki kardeşlerin Türkiye'yi ikinci vatan olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girdiği bu dönemin, "Türkiye Yüzyılı" olması için çalışma gayretleri içinde olduklarını belirtti. Bu dönemin aynı zamanda Türk dünyası için de önemli olmasını umduğunu ifade etti.

Dostluk Mesajı ve Şölen

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile katılımcılarla sohbet ederek, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun kıyamete kadar süreceğini vurguladı. Bu dostluğun her geçen gün güçlenerek devam etmesini diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (fotoğrafta) Kazakistan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (fotoğrafta) Kazakistan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı.