DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.116.528,84 0,71%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Düzene Çağrı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'deki gelişmelerin yeni bir küresel düzen ihtiyacını zorunlu kıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Düzene Çağrı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 150. Genel Kurul'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'nda konuştu. Kurtulmuş, konuşmasında, "Sadece Filistin'deki gelişmeler bile, diğer bütün küresel felaket ve çatışmaları bir tarafa bıraksak, yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu, yeni bir küresel siyasal ve ekonomik mimariye ihtiyaç olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor." dedi.

Küresel Sınamalar ve Sorumluluklar

Kurtulmuş, küresel düzenin büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde toplandıklarını ifade ederek, parlamenterler olarak bu süreçte temel bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. "Ülkelerin ve toplumların kalkınması, sadece maddi imkanların artması ve zenginleşmesiyle değil, insanın haysiyetinin merkeze alındığı, adaletin gözetildiği bir anlayışla mümkündür." diye ekledi.

Adil Kalkınmanın Üç Temel Taşı

Bugün dünya genelinde gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiğine dikkat çeken Kurtulmuş, küresel servetin büyük bölümünün küçük bir azınlıkta toplandığını vurguladı. Toplumların sosyal imkanlar bakımından alt kesimlerinin ekonomik büyümeden adil bir pay alamadığını bildiren Kurtulmuş, "Adil bir kalkınma modeli için devletlerin ve parlamentoların üç temel sorumluluğu var: Eğitime yatırım, sosyal politikaların geliştirilmesi ve adil bir ekonomik sistem kurmak." şeklinde konuştu.

Parlamentoların Uluslararası Rolü

Kurtulmuş, parlamentoların yalnızca iç politik meselelerle değil, uluslararası sorunlarla da ilgilenmesi gerektiğini belirtti. "Halkın iradesini temsil eden meclisler olarak, küresel adalet ve barış için sorumluluk almaktan asla kaçınmamalıyız. Bugünün sınır aşan sorunlarının çözümleri de ancak sınırları aşan işbirliği ile gerçekleşebilir." diye ekledi.

Filistin'deki Gelişmelerin Önemi

Kurtulmuş, Filistin’deki gelişmeleri insanlık vicdanının sınavı olarak nitelendirerek, "Gazze'de 1,5 yıldır devam eden soykırımların engellenmesinde dünya sisteminin aciz kaldığını" söyledi. Kurtulmuş, "Bu nedenle yasama organları yalnızca ulusal meselelerle değil, küresel düzeyde yeni bir sistemin oluşması için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." diyerek tüm dünya parlamentolarını, yeni, adil bir siyasal ve ekonomik mimarinin kurulması için işbirliğine davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'nda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
3
İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor
4
Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı
5
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
7
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor