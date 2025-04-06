TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Düzene Çağrı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 150. Genel Kurul'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'nda konuştu. Kurtulmuş, konuşmasında, "Sadece Filistin'deki gelişmeler bile, diğer bütün küresel felaket ve çatışmaları bir tarafa bıraksak, yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu, yeni bir küresel siyasal ve ekonomik mimariye ihtiyaç olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor." dedi.

Küresel Sınamalar ve Sorumluluklar

Kurtulmuş, küresel düzenin büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde toplandıklarını ifade ederek, parlamenterler olarak bu süreçte temel bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. "Ülkelerin ve toplumların kalkınması, sadece maddi imkanların artması ve zenginleşmesiyle değil, insanın haysiyetinin merkeze alındığı, adaletin gözetildiği bir anlayışla mümkündür." diye ekledi.

Adil Kalkınmanın Üç Temel Taşı

Bugün dünya genelinde gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiğine dikkat çeken Kurtulmuş, küresel servetin büyük bölümünün küçük bir azınlıkta toplandığını vurguladı. Toplumların sosyal imkanlar bakımından alt kesimlerinin ekonomik büyümeden adil bir pay alamadığını bildiren Kurtulmuş, "Adil bir kalkınma modeli için devletlerin ve parlamentoların üç temel sorumluluğu var: Eğitime yatırım, sosyal politikaların geliştirilmesi ve adil bir ekonomik sistem kurmak." şeklinde konuştu.

Parlamentoların Uluslararası Rolü

Kurtulmuş, parlamentoların yalnızca iç politik meselelerle değil, uluslararası sorunlarla da ilgilenmesi gerektiğini belirtti. "Halkın iradesini temsil eden meclisler olarak, küresel adalet ve barış için sorumluluk almaktan asla kaçınmamalıyız. Bugünün sınır aşan sorunlarının çözümleri de ancak sınırları aşan işbirliği ile gerçekleşebilir." diye ekledi.

Filistin'deki Gelişmelerin Önemi

Kurtulmuş, Filistin’deki gelişmeleri insanlık vicdanının sınavı olarak nitelendirerek, "Gazze'de 1,5 yıldır devam eden soykırımların engellenmesinde dünya sisteminin aciz kaldığını" söyledi. Kurtulmuş, "Bu nedenle yasama organları yalnızca ulusal meselelerle değil, küresel düzeyde yeni bir sistemin oluşması için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." diyerek tüm dünya parlamentolarını, yeni, adil bir siyasal ve ekonomik mimarinin kurulması için işbirliğine davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'nda konuştu.