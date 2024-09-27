TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

“Ceza Almaktan Kurtulamayacaklar”

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu düzmece şovlardan medet uman savaş suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar, sahte haritalarıyla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Tehdidi

Ayrıca, Netanyahu'nun işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandığını hatırlatan Kurtulmuş, bu tür eylemlerin sadece BM ve üye devletler için değil, tüm insanlık için bir sorun olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: “On binlerce sivili, kadın çocuk demeden katleden Netanyahu’nun beyanları, ancak iftiralar ve gerçeği çarpıtmaya yönelik bir çabadır.”

Sahte Haritalar ve Hukuksuzluk

Netanyahu ve çevresinin, 150 devletin tanıdığı Filistin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze'yi kendine mal etmeye çalışmasının hukuksuzluk ve arsızlık olduğunu belirten Kurtulmuş, “Masa başında çizilen hayali haritaların hiçbir önemi yoktur.” dedi.

Filistin Desteği

Kurtulmuş, sözlerini, "Milletimiz, insaf ve vicdan sahibi insanlarla birlikte Filistin tam manasıyla özgür olana kadar Filistin davasını desteklemeye devam edecektir" şeklinde sonlandırdı.