TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Plan ve Bütçe Komisyonundaki Gerginlik Açıklaması

Meclis Demokrasisine Saygı Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu görüntülerin, Meclisin demokratik işleyişine ve yasama ile denetleme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısız bir davranış olduğunu ifade etti.

Gerginlik İfadeleri

Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışmasını eleştirerek, “Bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da bir haksızlık olduğu kanaatindeyim” dedi.

TBMM'nin Rolü ve Özellikleri

Meclisin, her türlü fikrin serbestçe tartışıldığı bir platform olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, “Bütün bunlar medeni ilişkiler içerisinde ve sözün gücünü kullanarak yapılmalıdır. TBMM, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dört gözle beklediği kararların alındığı bir demokratik platformdur” şeklinde konuştu.

Partilere Sorumluluk Çağrısı

Kurtulmuş, tüm partilerden beklentisinin Meclisin demokratik fonksiyonlarını icra edebilmesi için sorumluluklarını yerine getirmeleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Demokratik İşleyişin Önemi

Kurtulmuş, “TBMM'ye hem ülke içindeki hem de uluslararası alandaki gözlerin dikkatle odaklandığını” belirterek, olumsuz tavırların Türkiye demokrasisine zarar verebileceğini dile getirdi. Meclisin, müzakereyi ve mücadeleyi ifade eden bir yer olduğunu vurguladı.

Sonuç ve Gelecek Beklentisi

Son olarak, Kurtulmuş, bu tür tavırlara müsaade edilmeyeceğini ve Meclisin nezih bir ortamda çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi. “Demokrasi, herkesin istediğini yapması değildir. Kurallar içinde hareket etmektir” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.