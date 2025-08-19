DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mete Tunçay için başsağlığı

Kurtulmuş, NSosyal'den taziye mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyaset bilimci ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Dar-ı bekaya irtihal eden değerli tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. İlim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılar daima hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun."

Paylaşımda, Tunçay'ın bilim dünyasına yaptığı katkıların her zaman saygıyla anılacağı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı