TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mete Tunçay için başsağlığı

Kurtulmuş, NSosyal'den taziye mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyaset bilimci ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Dar-ı bekaya irtihal eden değerli tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. İlim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılar daima hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun."

Paylaşımda, Tunçay'ın bilim dünyasına yaptığı katkıların her zaman saygıyla anılacağı vurgulandı.