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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya Federasyonu'na Kritik Mesajlar

Kurtulmuş, Rusya Federasyonu'nda TBMM ile olan ilişkileri güçlendirmek ve insani konulardaki hassasiyetleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya Federasyonu'na Kritik Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyonu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap ederek, günümüzdeki uluslararası sorunlara dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Lübnan’da yaşanan sivil insanlara karşı işlenen suçları örnek vererek, insanlığın geldiği durumu eleştirdi ve bu siber suçların İsrail’in uluslararası hukuk ve adalet karşısındaki tutumunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemde güçlendiğine dikkat çekerek, iki ülkenin tarihi bağları ve stratejik önemi sayesinde gelecekte birçok sorunun ortak çözümlerle ele alınacağını vurguladı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasındaki dostane ilişkilerin bu süreçte büyük katkı sağladığını belirten Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin önemini vurguladı.

Uluslararası Sorunlar ve Barış Arayışı

Kurtulmuş, günümüzün yeniden oluşan dünya sisteminde barış, güvenlik ve kalkınma perspektiflerini önemseyerek; BRICS toplantısının bu çerçevede önemli bir adım olduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna krizi hakkında, Türkiye’nin barışçıl çözümler için her platformda inisiyatif aldığını belirtti. Türkiye'nin, Rusya'nın da mutlaka barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğini ifade etmesi, uluslararası alanda barış arayışının gücünü ortaya koyuyor.

İsrail’in Saldırıları ve İnsanlık Suçları

Kurtulmuş, Gazze ve Lübnan'daki insanlık suçlarına karşı tüm uluslararası yıldızların birleşmesi gerektiğini söyleyerek İsrail hükümetinin politikalarına karşı durmanın çağrısını yaptı. Bu durumun sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını, insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yatırımlar ve Ekonomik İlişkiler

Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi için parlamentolara büyük görevler düştüğünü belirterek, uygulanan tek taraflı yaptırımları eleştirdi. Yatırımların karşılıklı olarak artırılmasının iki ülkenin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Yeni Bir Küresel Sistem İhtiyacı

Son olarak, mevcut küresel sistemin artık yeterli olmadığını belirten Kurtulmuş, yeni bir dünya düzeni kurulması gerektiğinin altını çizdi. Bu yeni düzenin, adalet ve insanlığa saygı temelinde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda, Rusya parlamentosuna ve katılımcılara ev sahipliği için teşekkür etti ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir şekilde devam etmesini temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etti.

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