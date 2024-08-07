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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Astsubay Alp İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Alp için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Astsubay Alp İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bu vefat, ülkemizde bir kez daha şehitlerimizin fedakarlıklarını hatırlatırken, Kurtulmuş'un mesajı da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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