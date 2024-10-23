TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması

Türk Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un Açıklamaları

TBMM Başkanı Necmettin Kurtulmuş, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının arkasında kimlerin olduğunu tüm detaylarıyla ortaya çıkaracağız" diyerek, terörizmin Türkiye topraklarında barındırılmayacağını vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Kurtulmuş, Türk halkının güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılığını sürdürdüklerini söyleyerek, "Terör, Türkiye'de tutunamayacak, Türkiye topraklarında yer bulamayacak" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ne kadar güçlü bir duruş sergilediğini gösteriyor.