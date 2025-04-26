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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek diplomatlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği'nde Önemli Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bu ziyarette Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile bir araya gelerek, diplomatik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek... çalışmaları hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, misyonlarımızda görevli personeline başarı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Roma...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen (sağda) ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay'dan (solda) çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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