DOLAR
34,28 -0,06%
EURO
37,1 -0,02%
ALTIN
3.067 -0,33%
BITCOIN
2.459.300,08 0,83%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması

Kurtulmuş, yeni anayasa sürecinde tartışmasız ilerleyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması

Yeni Anayasa Süreci Üzerine Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, Türkiye’nin yeni anayasa yapım sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu süreçte ilk dört maddede herhangi bir tartışma yapılmadan ilerleyeceklerini ifade etti.

Demokratik Bir Yaklaşım

Kurtulmuş, yeni anayasanın oluşturulmasında demokratik yollarla ilerleyeceklerine vurgu yaparak, tüm tarafların sürece katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Halkın temsili ve ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı, toplumsal uzlaşı sağlarken hukukun üstünlüğü ilkesinden sapmadan hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBP Başkanı Destici'den Asgari Ücret Açıklaması
2
Kassam Tugayları Gazze'de Askeri Hedefleri Vurdu
3
Papua Yeni Gine'de Şiddetli Deprem Gerçekleşti
4
İBB'nin Hamidiye Su Ürünlerine Yüzde 17.85 Zam
5
CHP Dava Sürecini Yakından Takip Ediyor
6
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Hafızlık Yarışmasında İsrail'e Sert Eleştiri

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor