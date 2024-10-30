TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması

Yeni Anayasa Süreci Üzerine Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, Türkiye’nin yeni anayasa yapım sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu süreçte ilk dört maddede herhangi bir tartışma yapılmadan ilerleyeceklerini ifade etti.

Demokratik Bir Yaklaşım

Kurtulmuş, yeni anayasanın oluşturulmasında demokratik yollarla ilerleyeceklerine vurgu yaparak, tüm tarafların sürece katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Halkın temsili ve ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı, toplumsal uzlaşı sağlarken hukukun üstünlüğü ilkesinden sapmadan hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.