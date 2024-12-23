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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması: 2025'te Yasalaşma Süreci Bekleniyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili 2025 Ekim'inin hedeflendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması: 2025'te Yasalaşma Süreci Bekleniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının geleceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Ümit ediyorum ki 2025'in Ekim ayı gibi eğer çalışmalar olgunlaşırsa yasalaşma süreci başlatılmış olur," dedi.

Balkanlarla Tarihi Bağlar Güçleniyor

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki temasları sırasında, Balkan halklarıyla derin tarihsel ve kültürel bağlar kurulduğunu ifade etti. "Balkanlara her geldiğimizde burada çok sayıda ayak izimiz olduğunu görüyoruz. Bu halklar, bizim ailemizin bir ferdi, dostlarımız ve arkadaşlarımızdır. Ortak kültürel değerlerimiz çok canlı bir şekilde devam ediyor,” diye konuştu.

Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Kurtulmuş, Balkan ülkeleri arasındaki güven ve istikrar sağlama hedefinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Bölgenin geçmişindeki acılardan ders alarak, Balkan halklarının birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümesi gerekiyor," dedi. Türkiye'nin, bölgedeki tüm halklarla dostane ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Yeni Anayasa İçin Şeffaf Süreç Vurgusu

Yeni anayasa çalışmaları üzerine yapılan görüşmelerin ilerlediğini hatırlatan Kurtulmuş, TBMM'nin bu konuda tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirtti. "Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın milletin talepleri doğrultusunda hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz," ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin gerekçelerini de açıkladı: "Anayasa çok kere değişti ama hala eski anayasanın ruhu içinde. Artık bu ruhun Türkiye'de yer almaması ve yeni bir, kapsayıcı anayasa ile halkımızın önüne çıkılması lazım." Özellikle sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

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