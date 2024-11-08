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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa ve Filistin konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:57
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Burada mühim olan niyettir. Kimsenin niyet okuyuculuğuna kalkmadan, söylenmemiş sözler üzerinden birtakım tartışmalar yapmaya kalkmadan, ne biliyorsa, ne düşünüyorsa, neyi teklif ediyorsa bunu ortaya koymasını temenni ederiz" dedi.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin Varlığı

Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Brezilya'da bulunduklarını ifade etti. Zirve kapsamında yoğun bir program gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, "G20’nin önemli ayaklarından biri de Parlamento Başkanları Zirvesi" dedi. Kurtulmuş, zirvenin Türkiye’nin görüşlerini uluslararası kamuoyuyla paylaşmak açısından önemli bir fırsat yarattığını dile getirdi.

Uluslararası Toplantılarda Filistin Desteği

Kurtulmuş, uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olmayı bir milli vazife olarak gördüklerini belirtti. "Bir yılı aşkın süre içinde bu konuda açıkça görüşlerimizi dile getiriyoruz. Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin davasındaki dik duruşu, dünya genelinde takdir ediliyor" dedi.

Yeni Anayasa Çalışmaları ve Demokrasi Vurgusu

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında ise TBMM'nin anayasa yapma yetkisine sahip olduğunun altını çizdi. "Demokrasinin merkezi TBMM’dir. Siyasi partilerin müzakerelerde aktif rol alması gerekir. Türkiye, artık 12 Eylül Anayasası'nın yükünden kurtulmalıdır. Yeni ve kapsayıcı bir anayasa yapmak mümkündür" şeklinde konuştu.

Ayrıca Kurtulmuş, siyasi partilerin olgun bir atmosferde müzakere yapmaları için diyalog yolunun önemli olduğunu ifade etti. "Parlamento, bu tür müzakerelerin yapılabilmesi için var. Demokrasi bunu gerektiriyor" dedi.

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