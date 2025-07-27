TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu Ağustos’ta Başlayacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu Duyurdu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik'in 68. kuruluş yıl dönümü ve Seramik Bayramı programında yaptığı konuşmada, TBMM’de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu çalışmaların ağustos ayının başında başlayacağını duyurdu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Çanakkale'nin Çan ilçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin güçlü olmasının en önemli unsurlarından birinin iç birliği ve dirliği sağlamak olduğunu belirten Kurtulmuş, milli menfaatler söz konusu olduğunda aynı istikamette yürümek gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, “Aynı hedefe yönelmemiz, oklarımızı aynı istikametimize atmamız gerekiyor. Bu sağlandığında Türkiye'nin önü açık olacaktır,” dedi. Ayrıca, yeni bir kapının açıldığını ve bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi için toplumun güçlü destek vermesini istedi.

Terörün Ekonomik Maliyeti

Türkiye’nin son 50 yılını terör belasıyla uğraşarak geçirdiğine dikkat çeken Kurtulmuş, bu süreçte on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. 2013 yılında yaptıkları bir araştırmada, terörün Türkiye'ye olan maliyetinin 1.3 trilyon dolar olarak hesaplandığını, günümüzde ise bunun en az 2 trilyon dolar civarında olduğunu vurguladı.

Milli Birlikle Terörle Mücadele

Kurtulmuş, terörün uluslararası emperyalistler tarafından Türkiye'nin ayağına pranga olarak vurulduğunu ifade ederek, bu prangalardan kurtulma zamanının geldiğini belirtti. “Terör örgütü kendisini feshedecek ve biz de beraberce terörü tarihin çöplüğüne atacağız,” dedi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun Rolü

Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun, tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacağını ve bu süreçte gerekli siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Çalışmaların uzun sürmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu komisyon, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından da önemli bir rol oynayacak,” dedi.

Birlikte Başarıya Ulaşacağız

Numan Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye oluşturarak, bölgedeki tüm ülkelerle daha etkin bir işbirliği içinde olunacağını ve bu sürecin az bir zaman almasını umduğunu belirtti. “Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz,” şeklinde konuştu.

Sonuç Olarak

Kurtulmuş, “Bu süreç, herhangi bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değildir; 86 milyonun ortak mücadelesidir,” diyerek konuşmasını sonlandırdı. “Allah, Türkiye'nin düşmanlarına fırsat vermesin,” sözleriyle birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katılarak bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katılarak bir konuşma yaptı.