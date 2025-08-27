TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye Modeli' Komisyonun Tarihi Başarılarından Olacak

Komisyonun önceliği: Türkiye'ye özgü model

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde hedeflerin net olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur"

Bu ifadelerle Türkiye modelini ortaya koymak ve Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek hedeflerinin komisyonun öncelikleri arasında yer aldığı bir kez daha vurgulanmış oldu.

Kurtulmuş'un açıklaması, komisyonun çalışmalarına ilişkin beklenti ve hedeflere dikkat çekerek sürecin önemini öne çıkarıyor.