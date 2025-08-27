DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye Modeli' Komisyonun Tarihi Başarılarından Olacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun Türkiye'ye özgü modeli ortaya koymasının tarihi bir başarı olacağını ve milletin beklentisinin bu yönde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye Modeli' Komisyonun Tarihi Başarılarından Olacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye Modeli' Komisyonun Tarihi Başarılarından Olacak

Komisyonun önceliği: Türkiye'ye özgü model

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde hedeflerin net olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur"

Bu ifadelerle Türkiye modelini ortaya koymak ve Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek hedeflerinin komisyonun öncelikleri arasında yer aldığı bir kez daha vurgulanmış oldu.

Kurtulmuş'un açıklaması, komisyonun çalışmalarına ilişkin beklenti ve hedeflere dikkat çekerek sürecin önemini öne çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama
4
Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı
5
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması
6
Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
7
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava