TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile İlişkileri Güçlendiriyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Türkiye-Umman İlişkileri Üzerine

Kurtulmuş, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, parlamenter işbirliğinin artırılması çabalarının önemine değindi.

Filistin Konusu Üzerine Değerlendirmeler

Kurtulmuş, Umman’ın bölgesel ve İslam ülkeleri için kritik olan konularda, özellikle Filistin meselesinde gösterilen çabalara dikkat çekti. Gazze’de yaşananların, sadece Filistin’in değil, bütün dünyanın sorunu haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, bu meselede İslam ülkelerinin birlik içerisinde hareket etmesinin önemini belirtti.

Filistin’in uluslararası bir mesele haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, Avrupa ve Amerika’daki sivil toplumun gerçekleştirdiği protestoların, insanlık cephesinin oluşmasında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Al Maawali’den Destek ve İşbirliği Daveti

Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali, Kurtulmuş’un konuşmasındaki Filistin gündem maddesine destek talebine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiklerini ifade etti. Ayrıca, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Umman’a davet eden Al Maawali, karşılıklı ziyaretlerin her iki ülke ilişkilerini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Namibya ile İşbirliğini Güçlendirme Çabası

Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kurulu kapsamında Namibya Ulusal Meclis Başkanı Peter Katjavivi ile de görüşme gerçekleştirdi. İki parlamenter arasında, işbirliğini güçlendirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi.