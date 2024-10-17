DOLAR
34,17 -0,02%
EURO
37,21 -0,17%
ALTIN
2.951,44 -0,55%
BITCOIN
2.287.491,6 1,1%

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver Görüştü

Kurtulmuş ve Köver, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin gelişimi ve AB süreci üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:41
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan ile İlişkileri Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunan Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkileri ele alındı.

Türkiye'nin AB Perspektifi

Kurtulmuş, görüşmede yaptığı açıklamada, "Macaristan, AB'nin genişlemesine destek vermiş ve Türkiye'nin AB perspektifine daima destek olmuş bir dost ülkedir. Macaristan'ın dönem başkanlığının, Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamasını umuyorum" dedi.

Ortak Kültür Yılı

İki ülkenin ilişkilerinin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yılın ortak kültür yılı olarak ilan edildiğini belirten Kurtulmuş, "Yıl sonuna kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek" şeklinde bilgi verdi.

İki Ülke Arasındaki Stratejik Ortaklık

Kurtulmuş, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki işbirliklerinin büyük bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak, "İkili ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseldi" dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyerek, bu rakamın 6 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini ifade etti.

Macaristan'ın Rolü ve Barış Perspektifi

Kurtulmuş, Macaristan'ın AB Dönem Başkanı olmasının ardından Türk-Macar ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını belirterek, "Ayrıca, Rusya-Ukrayna geriliminde barış sağlanması konusunda da yakın görüşlere sahip olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

Köver'in Açıklamaları

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kültür yılı kapsamında yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini ve Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Köver, "İkili meclis ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek karşılıklı işbirliğine olan bağlılıklarını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak
2
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
3
Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
4
X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Yeni Bir Dönüşüm Yaşayacak
5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara
6
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
7
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL