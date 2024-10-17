TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan ile İlişkileri Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunan Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkileri ele alındı.

Türkiye'nin AB Perspektifi

Kurtulmuş, görüşmede yaptığı açıklamada, "Macaristan, AB'nin genişlemesine destek vermiş ve Türkiye'nin AB perspektifine daima destek olmuş bir dost ülkedir. Macaristan'ın dönem başkanlığının, Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamasını umuyorum" dedi.

Ortak Kültür Yılı

İki ülkenin ilişkilerinin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yılın ortak kültür yılı olarak ilan edildiğini belirten Kurtulmuş, "Yıl sonuna kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek" şeklinde bilgi verdi.

İki Ülke Arasındaki Stratejik Ortaklık

Kurtulmuş, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki işbirliklerinin büyük bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak, "İkili ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseldi" dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyerek, bu rakamın 6 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini ifade etti.

Macaristan'ın Rolü ve Barış Perspektifi

Kurtulmuş, Macaristan'ın AB Dönem Başkanı olmasının ardından Türk-Macar ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını belirterek, "Ayrıca, Rusya-Ukrayna geriliminde barış sağlanması konusunda da yakın görüşlere sahip olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

Köver'in Açıklamaları

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kültür yılı kapsamında yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini ve Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Köver, "İkili meclis ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek karşılıklı işbirliğine olan bağlılıklarını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Mecliste bir araya geldi.