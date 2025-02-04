TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile Görüştü

TBMM'de Önemli Toplantı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti. Gerçekleşen bu görüşme, TBMM Genel Kurulu'nda basına kapalı olarak yapıldı.

Görüşmeye Katılan İsimler

Kabulde, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ile İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici de yer aldı.

Bu görüşme, Yeni Yol Partisi’nin TBMM'deki etkinliği açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.