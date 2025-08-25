TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Afyonkarahisar'da: 103. Yılda Birlik ve Zafer Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Afyonkarahisar'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'ı ziyaret ederek Şuhut'taki Atatürk Evinde düzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Büyük Zafer ve Milli Mücadele ruhunun önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş'un Mesajı

Kurtulmuş konuşmasında tarihte yaşanan büyük olayların bir eğitimci, öğretici olduğuna işaret ederek bu olayların millet olma bilincini ve bağımsızlık kararlılığını hatırlattığını söyledi. Konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle oldu:

"İnşallah hep beraber önümüzdeki günlerde millet olarak, 103 yıl evvel bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise yine birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz."

Kurtulmuş, Milli Mücadele'den bağımsızlığa giden yoldaki en önemli dönüm noktalarından birinin Büyük Taarruz olduğunu vurguladı ve "103 yıl önce Atatürk Evi'nde yapılan planlamalar sonucu Büyük Taarruz ile 30 Ağustos'a giden yolun, oradan 9 Eylül'ün ve nihayetinde bağımsız millet ve devlet olarak ayağa kalkmanın önünün açıldığını" belirtti.

Ayrıca Kurtulmuş, geçmişin mirası olan bağımsızlık ruhu, birlik olma şuuru ve milli hedeflerde birlik kararlılığının bugün de aynı güçle yaşatılması gerektiğini söyledi: "Ayrılıkları, gayrılıkları bir kenara bırakacağız. Ortak hedeflerle yürüyeceğiz ve inşallah yeniden çok daha güçlü bir millet olarak ayağa kalkacağız."

Program Akışı ve Anma

Kurtulmuş, bir asır önceki koşullarla benzer şartların hüküm sürdüğü bu coğrafyada Türkiye'yi güçlü kılmak için el birliğiyle çalışılacağını ifade etti. Geçen yıl da etkinliklere katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, Şuhut'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve "Ecdadımızın ruhuna sahip olmak hepimize nasip olsun." dileğini paylaştı.

Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Atatürk Evi'ni gezdi, anı defterini imzaladı ve yetkililerden binaya ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargâhı'ndan İzmir'e uğurladı.

Katılımcılar

Programa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurtulmuş, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, bağımsızlık yolunu açan fedakar insanları ve 103 yıl önce Şuhut'tan süvari alayları olarak İzmir'e hareket eden kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı; "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.