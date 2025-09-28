TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Budapeşte'de: Resmi Temaslar Başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için Budapeşte'ye geldi; meclis ziyaretleri, Orban ve Köver ile görüşmeler ile okul açılışı programda.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:09
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Budapeşte'ye Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Parlamento Heyeti ve Karşılama

Kurtulmuş'a eşlik eden heyet arasında Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM katip üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ayrıca TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yer alıyor.

Heyeti Budapeşte'de karşılayan isimler arasında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis bulunuyor.

Program: Görüşmeler ve Ziyaretler

Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisini ziyaret ederek Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Program kapsamında Kurtulmuş ve Köver, Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını ortaklaşa yapacak. Ayrıca Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret edecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki dostluk maçını izleyecek.

