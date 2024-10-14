TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayirli Mevkidaşı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cezayirli Mevkidaşının Görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ile Cenevre'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki toplantıda bir araya geldi.

Cezayir’in Filistin Konusundaki Tutumu

Kurtulmuş, Cezayir’in İslam dünyası ve bölgedeki sorunlara yönelik duruşunun takdire şayan olduğunu belirterek, özellikle Filistin konusundaki hassasiyetlerinin İslam ümmeti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. "Türkiye olarak Filistin meselesine her zaman destek verdik," diyen Kurtulmuş, Türkiye ve Cezayir'in bu konuda benzer bir tutum sergileyen nadir ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

İki Ülkenin Ortak Mücadelesi

Kurtulmuş, Türkiye ve Cezayir’in sorumluluklarının her geçen gün arttığını ifade ederek, her platformda İsrail'in saldırganlığına karşı durmaya ve Filistin meselesi için çözüm arayışına devam ettiklerini belirtti.

Filistin Davasının Savunulması

Bunun yanında, Cezayir Ulusal Halk Meclisi ve Filistin Meclisi'nin PAB Genel Kurulu'nda sunacağı, Filistin halkının mücadelesinin desteklenmesi ve İsrail’in saldırılarının sonlandırılması amacıyla acil gündem maddesi için teşekkür ve tebriklerini ileten Kurtulmuş, yarınki oylamada bu kararın çıkmasını ümit ettiğini ifade etti.

İslam Dünyasında Birlik Çağrısı

Kurtulmuş ayrıca, İslam dünyası'nın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in saldırganlıklarına karşı ortak bir tutum sergilemenin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali (solda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali (solda) ile bir araya geldi.