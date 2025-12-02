TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Duşanbe'de İsmail Somoni Anıtı'na Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'ın Duşanbe kentinde İsmail Somoni Anıtı'na TBMM Başkanı yazılı çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:28
Resmi ziyaret ve anıt töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret çerçevesinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan İsmail Somoni Anıtına çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali'nin daveti üzerine Duşanbe'deki resmi temaslarına başladı. Ziyaret öncesinde Dostluk Meydanı'ndaki anıta gelen Kurtulmuş, tören alanında yetkililer tarafından karşılandı.

Törene Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Ekonomi ve İletişim Komisyonu Başkanı Davlatali Said, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Duşanbe Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Şerifi katıldı. Kurtulmuş, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafız Alayı askerlerince taşınan ve üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi İsmail Somoni Anıtı'na bıraktı.

Törene, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da eşlik etti.

Törenin tamamlanmasının ardından Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

