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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de Valilik ziyaretinde bulundu ve Vali Elban'dan bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:14
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valiliği'ni Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Valilik ziyaretinde bulunarak önemli temaslarda bulundu.

Valilikte Karşılama Töreni

İzmir Valisi Süleyman Elban ve il protokolü tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Kurtulmuş, ardından polis tören mangasını selamlayarak, ziyareti sırasında güvenlik güçlerinin önemine vurgu yaptı.

Şeref Defteri'ni İmzalamak

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, yapılan görüşme esnasında Vali Elban'dan kentte yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

AK Parti İzmir Milletvekilleri de Katıldı

Ziyaret sırasında AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile kent protokolü de yer aldı. Bu buluşma, İzmir'deki yerel yönetim ve merkezi hükümet iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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