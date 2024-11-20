DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,35 0,62%
ALTIN
2.932,96 -0,5%
BITCOIN
3.260.371,43 -2,23%

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu kabul etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:06
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu'nu kabul etti. Meclis'te gerçekleştirilen kabulde, Cevizoğlu ile birlikte eski Tokyo Büyükelçisi** Hasan Murat Mercan ve Nagoya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Söz konusu kabul, Türkiye-Japonya ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti İstanbul...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu (sağ 3) ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti İstanbul...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu (sağ 3) ile beraberindeki heyeti kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin 4. Veto: Acil Ateşkes Talebi Rededildi
3
İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Yasağı Gündemde
4
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor: Minye Köyü'ne Baskın
5
Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti
7
Sakarya'da Çocuklar Filistinli Akranları İçin Tek Yürek Oldu

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı