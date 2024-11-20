TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu'nu kabul etti. Meclis'te gerçekleştirilen kabulde, Cevizoğlu ile birlikte eski Tokyo Büyükelçisi** Hasan Murat Mercan ve Nagoya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Söz konusu kabul, Türkiye-Japonya ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu (sağ 3) ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu (sağ 3) ile beraberindeki heyeti kabul etti.