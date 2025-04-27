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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kırgızistan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da resmi temaslar için Bişkek'e gitti. Bir dizi önemli görüşme gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:28
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kırgızistan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Kurtulmuş'u, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Jogorku Keneş (Meclis) Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile birçok yetkili karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Bişkek'e geldi.

Kurtulmuş; Bişkek'te, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca parlamentolar arası işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalayacak.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adilbek Kasımaliev ile bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kurtulmuş; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi ve Maarif Okulunu ziyaret edecek. Ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansında konuşma yapacak; ardından Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi. Kurtulmuş'u, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Jogorku Keneş (Meclis) Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile diğer yetkililer karşıladı.

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