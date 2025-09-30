TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milli Dayanışma Komisyonu 'Türkiye Modeli'yle Çözüm Üretecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan ziyareti sırasında katıldığı A Haber "Özel Röportaj" yayınında, Meclis gündemine ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Komisyonun işlevi ve iradesi

Kurtulmuş, komisyonun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı eleştirilerine karşılık, "Bu komisyon çözümsüzlük için komisyona havale edilen meselelerden birisine sahip değildir." değerlendirmesini yaptı. Komisyonun 51 üyenin ötesinde, tüm partilerin siyasi kadrolarının ortak iradesiyle oluşturulduğunu belirten Kurtulmuş, her toplantı sonrası işin çözülebileceğine ilişkin kanaatinin kuvvetlendiğini ifade etti.

Komisyonun Türkiye tarihinin en zor meselesini ele aldığını vurgulayan Kurtulmuş, süreçte komisyonda alınan kararların millet ve milli irade adına sürece yön verdiğini, bunun mevzuatı belirleyecek tek unsur olmadığını söyledi.

PKK, teslim ve yasal düzenleme süreci

Kurtulmuş, terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına işaret ederek, örgütün tüm kısımlarının silah bırakıp feshettiğinin tescilinin ardından bunun sonuçlarının ortaya konulacağını söyledi. Bu aşamanın, güvenlik birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Genelkurmay Başkanlığımız kontrolünde gerçekleşeceğini belirtti.

Örgütün feshi durumunda bazı yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini ve teslim olan üyelerin durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılacağını aktaran Kurtulmuş, komisyonun hazırlayacağı çalışmanın yasa taslağı değil; hangi alanlarda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösteren çerçeve ve tavsiye raporu olacağını söyledi. Komisyonun çalışmalarının şeffaf yürüdüğünü, pek çok toplantının basına açık tutulduğunu hatırlattı.

Çalışma takvimi ve rapor

Kurtulmuş, komisyonun çalışma süresinin 31 Aralık'a kadar kararlaştırıldığını ve komisyonun hazırlayacağı raporun ardından TBMM Genel Kurulu'nun görevine başlayacağını belirtti. Komisyonun bugüne kadar aldığı üç kararın ittifakla alındığını vurgulayarak, sürecin siyasi uzlaşma ile hızlı yasama adımlarına dönüşebileceğini söyledi.

1 Ekim açılışı, Cumhurbaşkanı ve CHP çağrısı

TBMM'nin her yıl 1 Ekim'de yasama faaliyetlerine başladığını anımsatan Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının yürütme-yasama senkronizasyonu ve sembolik önem taşıdığını belirtti. Kurtulmuş, geçen yılki törende tüm partilerin katıldığını hatırlatarak, CHP'nin bugün için aldığı katılmama kararını gözden geçirmesini umut ettiğini söyledi.

Milli birlik çağrısı

Sürecin başlangıcının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkışıyla devlet politikası haline geldiğini; komisyonun da bunu bir millet politikası haline getirmek için çalıştığını belirten Kurtulmuş, "Kimse bir başka tarafa ödev vermesin" çağrısında bulundu.

Uluslararası gelişmeler ve Gazze değerlendirmesi

Kurtulmuş, Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ve bölgedeki gelişmelere değinerek, ABD desteğinin İsrail'in eylemlerinin sürmesine katkı verdiğini, bu desteğin zayıflamasının sonucunda insanlık cephesinin güçlendiğini savundu. 7 Ekim 2023'ten itibaren 70 binden fazla kişinin öldüğünü kaydederek, uluslararası kamuoyunda oluşan değişimin sembolik göstergesi olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki boş salonu işaret etti.

Ayrıca İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını hatırlatan Kurtulmuş, Batı'daki kitlesel gösterilerle birlikte Filistin davasının uluslararası alanda güç kazandığını söyledi. Birincil hedefin derhal ateşkes sağlanması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, geçmişte Hamas ile İsrail arasında sağlanan anlaşmaların uygulamada başarısız kaldığını ve yeni anlaşmanın uygulanabilir olmasının önem taşıdığını belirtti.

Sonuç

Kurtulmuş, komisyonun hem ağır sorumluluk taşıdığını hem de Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, komisyonun yanlış beklentilerle küçümsenmemesi gerektiğini; öte yandan tüm tarafların üzerlerine düşeni zamanında ve doğru yapmaları halinde sürecin kazasız atlatılabileceğini söyledi.

