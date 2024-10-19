TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Mesajlar Verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şişli'deki Grand Cevahir Otel'de düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda önemli ifadelerde bulundu. Kurtulmuş, "İnsanın huzurunun, güveninin, refahının, saadetinin ve mutluluğunun olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz" diyerek, vatandaşların mutluluğunu sağlamanın kritik bir öncelik olduğunu vurguladı.

Muhtarlık, Türkiye Demokrasisinin Temel Taşı

Kurtulmuş, muhtarlık kurumunun Türkiye demokrasisinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Doğrudan bir demokrasi örneği olan muhtarlık, vatandaşların taleplerini iletebildiği en rasyonel kurumların başında geliyor. Bu nedenle muhtarlıklara sahip çıkmak, hepimizin görevidir" dedi.

Gelecek Vizyonu: Türkiye Yüzyılı

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlıklara verdiği önemden bahsederek, "Muhtarlık, millet iradesinin yönetimde daha güçlü bir şekilde yansıtılması için etkin bir şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladığımız dönemde, Türkiye'nin her alanda güçlü olması kaçınılmazdır," dedi.

Efsanevi Bir Gelecek İçin Bütünleşme vurgusu

Kurtulmuş, devlet-millet kaynaşmasının sağlanmasının önemi üzerinde durarak, muhtarlıkların bu bütünleşmeyi sağlamada büyük rol oynayacağını ifade etti. Yeniden seçilen muhtarlara başarı dileyen Kurtulmuş, "Allah bu ülkeyi, milletiyle, devletiyle el ele daha güçlü yarınlara götürsün" temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşma yaptı.