TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Senegal Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Senegal Ulusal Meclis Başkanı ile Önemli Görüşme Yaptı

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile bir araya geldi.

Görüşmenin yapıldığı Conrad Otel’de, Kurtulmuş, bu önemli toplantının Filistin davası için uluslararası anlamda önemli kazanımlar sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, Filistin davasının daha güçlü bir şekilde desteklenmesi ve daha organize bir biçimde ele alınmasının amaçlandığını belirtti. Toplantının, uzun yıllar sürecek siyasi bir mücadele gerektiren Filistin davasına olumlu katkılar sunma arzusunu taşıdıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile görüşme yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile görüşme yaptı.