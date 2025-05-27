TBMM Başkanvekili Bozdağ, Brezilya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Mendonçe'yi Ağırladı

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Mendonçe'yi Kabul Etti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almedia Mendonçe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin Latin Amerika'daki ilk stratejik ve en büyük ticari ortağı olan Brezilya ile ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi.

İlişkileri Geliştirme Vurgusu

Bozdağ, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilere de büyük önem verdiklerini belirtti. Brezilya hükümetinin Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin tutumunu takdir ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye ve Brezilya'nın Filistin ve Ukrayna'da adil barış için benzer politikalar izlediğine dikkat çekti.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Bozdağ, Sao Paulo'da açılacak olan Yunus Emre Kültür Merkezi'nin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendireceğine inandığını dile getirdi. Ayrıca, geçen yıl 4,87 milyar dolar olan ticaret hacminin hedeflerinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Ticaret Hedefleri

Bozdağ, "Ticaret hacmimizi yakın gelecekte 10 milyar dolara ulaşabileceği ve daha dengeli bir yapıya kavuşabileceğine inanıyoruz. Özel sektörlerimizi karşılıklı yatırımlar ve teknoloji transferleri konusunda teşvik etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Brezilya'nın Barışçıl Tutumu

Mendonçe, Brezilya'nın barışçıl bir ülke olduğunu belirterek, dünyada yaşanan savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, savunma sanayisi ve tarım alanındaki işbirliklerini artırmak istediklerini ifade etti. Mendonçe, Türkiye'ye yılda 200 bin Brezilyalı turist geldiğini, bunun dengesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

TBMM Tarım Komisyonu Ziyareti

Mendonçe ve heyeti, görüşmenin ardından TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi'yi makamında ziyaret etti. Kirişçi, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'nın en üst sıralarında yer aldığını ve iki ülkenin dostluğunda Brezilyalı futbolcuların katkısının önemine vurgu yaptı. Mendonçe ise stratejik ortak olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada), Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almedia Mendonçe (solda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada), Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almedia Mendonçe (solda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.