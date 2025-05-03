TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Son Görev: Taziye Ziyaretleri

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, hastaneye gelen siyasiler ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretler, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Ziyarette yer alan isimler arasında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan bulunuyor. Ayrıca, çeşitli milletvekilleri ve sanat camiasından birçok isim de taziye etmek için hastaneye geldi.

Katılımcılar, Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ile birlikte diğer aile üyelerine başsağlığı diledi. Bu arada, hastanede bekleyen Zeliha Önder, oğlu Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini alır almaz fenalık geçirdi.

Vefat haberinin ardından, bazı vatandaşlar da hastane önünde toplanarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yoğun bakım süreciyle dikkat çekti

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da saat 22.41’de solunum ve kardiyak arrest ile ambulansla hastaneye kaldırılmış, Aort Diseksiyonu tanısı konularak aort kapak değişimi, çıkan aort değişimi ve tek damar baypas ameliyatı yapılmıştı. 28 Nisan'da yapılan hastane açıklamasında, Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı duyurulmuştu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, taziye için hastaneye geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, taziye için hastaneye geldi.