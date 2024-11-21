DOLAR
34,48 -0,07%
EURO
36,4 -0,25%
ALTIN
2.936,86 -0,09%
BITCOIN
3.246.397,29 0,07%

TBMM, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Meclis Komisyonu Kurdu

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:59
TBMM, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Meclis Komisyonu Kurdu

TBMM'den Önemli Karar: Bebek Ölümlerine Dikkat

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurdu. Bu karara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon Başkanlığına İshak Şan Seçildi

Kurulan komisyonun başkanlığını AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan üstlendi. Komisyon, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik bakım servislerini inceleyecek ve gerekli tedbirleri belirleyecek.

Komisyon Üyeleri

Komisyonda yer alan diğer üyeler ise şöyle belirlendi:

  • Başkanvekili: AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş
  • Sözcü: AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk
  • Katip Üye: MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy

Ayrıca şu milletvekilleri de komisyona seçildi:

  • AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan
  • CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman
  • AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş
  • CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala
  • MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo
  • AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı
  • CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan
  • DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  • AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü
  • SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
  • İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat
  • CHP Samsun Milletvekili Murat Çan
  • CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoğa

Komisyonun çalışmaları, özellikle bebek ölümlerine yol açan sebeplerin araştırılması ve önerilerde bulunulması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindi Çiftliği Vaadiyle Dolandırıcılık Soruşturması Başlatıldı
2
İsrail'deki Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturmasında Netanyahu'ya Baskı İddiası
3
Diyarbakır'da Kore Gazisi Aziz Gönülalan Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Kayseri'deki Fırın Kavgasında Yargılama Süreci Başladı
5
İsrailli Araştırmacı Lübnan'da Çatışmada Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kuvvetli Lodos, İnşaat Iskelesini Devrip Otomobile Zarar Verdi
7
Meclis Araştırma Komisyonu'nun Çocukları Koruma Görevi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı