TBMM, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Meclis Komisyonu Kurdu

TBMM'den Önemli Karar: Bebek Ölümlerine Dikkat
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurdu. Bu karara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Komisyon Başkanlığına İshak Şan Seçildi
Kurulan komisyonun başkanlığını AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan üstlendi. Komisyon, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik bakım servislerini inceleyecek ve gerekli tedbirleri belirleyecek.
Komisyon Üyeleri
Komisyonda yer alan diğer üyeler ise şöyle belirlendi:
- Başkanvekili: AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş
- Sözcü: AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk
- Katip Üye: MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy
Ayrıca şu milletvekilleri de komisyona seçildi:
- AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan
- CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman
- AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş
- CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala
- MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo
- AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş
- AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük
- AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı
- CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu
- AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan
- DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü
- SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
- İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat
- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan
- CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoğa
Komisyonun çalışmaları, özellikle bebek ölümlerine yol açan sebeplerin araştırılması ve önerilerde bulunulması açısından büyük bir öneme sahiptir.
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