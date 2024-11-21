TBMM, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Meclis Komisyonu Kurdu

TBMM'den Önemli Karar: Bebek Ölümlerine Dikkat

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurdu. Bu karara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon Başkanlığına İshak Şan Seçildi

Kurulan komisyonun başkanlığını AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan üstlendi. Komisyon, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik bakım servislerini inceleyecek ve gerekli tedbirleri belirleyecek.

Komisyon Üyeleri

Komisyonda yer alan diğer üyeler ise şöyle belirlendi:

Başkanvekili: AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş

Sözcü: AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk

Katip Üye: MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy

Ayrıca şu milletvekilleri de komisyona seçildi:

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü

SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoğa

Komisyonun çalışmaları, özellikle bebek ölümlerine yol açan sebeplerin araştırılması ve önerilerde bulunulması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.