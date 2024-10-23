TBMM Çocuk Hakları Komisyonu Dijital Risklere Karşı Toplandı

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuklara yönelik dijital mecralarda yaşanan riskleri ele almak amacıyla toplandı. Toplantıya başkanlık eden Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital platformların bir bilgi çöplüğüne dönüştüğünü ifade etti.

Çocukların Zihinleri ve Bedenleri Tehdit Altında

Katırcıoğlu, dijital ortamda kontrolün oyun geliştiricileri ve pazarlayıcılarında olduğunu, bu durumun çocukların zihinlerini tehdit ettiğini vurgulayarak, "Oyunu kuranlar, kodlayanlar, kurgulayanlar çocuklarımızın zihinlerini ve bedenlerini kontrol eder hale gelmekte" dedi.

Afet ve Savaşlar Sonrası Çocuklar

Geçen yasama yılında özellikle afetlerden etkilenen çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Katırcıoğlu, dijital mecralardaki riskler konusunu da gündeme getirdiklerini belirtti. Komisyon, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Riskler ve Tehditler" başlıklı bir rapor hazırlama sürecine girdi.

Çocuklar için Başlıca Tehditler

Katırcıoğlu, bu dijital tehlikeler arasında cinsel istismar, şiddet, bağımlılıklar ve siber zorbalığın yanı sıra uluslararası terör örgütlerinin tehditlerini de sıraladı. "Dijital mecralar, çocuklarımız için ciddi tehlikeler içeriyor. Bu konuda ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın iş birliği yapması büyük önem taşıyor" dedi.

Bağımlılık Oranları Endişe Verici

Ayşegül Yıldırım Kara, Türkiye'de çocuk nüfusunun azalmakta olduğunu belirtirken, bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal etkinlikler düzenlendiğini aktardı. Ayrıca, Abdulkerim Gün, yaptığı bir araştırma sonucunda lise öğrencilerinin %35'inin, ortaokul öğrencilerinin ise %36'sının dijital oyun bağımlılığı riski taşıdığını açıkladı.

Dijital Tehlikelerle Mücadele Çağrısı

Katırcıoğlu, çocukları koruma konusunda tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. çocukların zararlı içeriklerden korunması amacıyla duyarlılığın artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu toplantıların sonunda tek kazanan aziz milletimizin çocukları olmalı" ifadesini kullandı.