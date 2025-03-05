TBMM Çocuklara Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, RTÜK ve BTK Yetkililerini Dinledi

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerini dinleyerek çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunmasına yönelik tedbirleri değerlendirdi. Toplantıya, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlık etti.

Aydoğdu, internetin yayılmasıyla birlikte yeni sorunların ortaya çıktığını belirterek, "Bunun sorunları da kendiliğinden geldi, devasa sorunlar, daha önce insanlığın tecrübe etmediği çetin sorunlar" ifadesinde bulundu.

Diğer yandan, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, komisyona çağrılan kişilerin ve mağdur ailelerin olmamasını eleştirerek, "Sadece merkezi hükümetin sunumundan ibaret bir komisyon olamaz" dedi. Bu nedenle toplantıdan ayrılan Özçağdaş, diğer CHP'li milletvekilleri ile birlikte toplantı salonunu terk etti.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı, RTÜK olarak zararlı içerikleri tespit ederek yaptırımlar uyguladıklarını dile getirdi. Ellialtı ayrıca, geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin günlük olarak internet, televizyon ve dijital platformlarda geçirdiği süreleri paylaştı. Gençlerin her 10'undan 4'ünün yüksek ekran bağımlılığı seviyesine sahip olduğunu belirtti.

Ellialtı, haber bültenlerinde olumsuz veya şiddet içerikli görüntüler tespit edildiğinde, bu içeriklere dair akıllı işaret uygulamasına geçildiğini ve çocukların bu görüntülere ulaşmasının engelleneceğini açıkladı.

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, mobil telefon kullanımının artması ve internetin tüketim amaçlı kullanılmasına dikkat çekerek, Türkiye'de dijital oyun bağımlılığı riski taşıyan gençlerin oranının %35 olduğunu belirtti. Ayrıca, lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı riskinin %50 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Toplantının ardından, yetkililer milletvekillerinin sorularını yanıtladı. RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, önümüzdeki günlerde "RTÜK Medya Akademisi"ni hayata geçireceklerini ve bu konuda 48 başlıktan oluşan bir tasarının hazırlandığını duyurdu.

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.