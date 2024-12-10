TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi çok sayıda kuruluşun 2025 yılı bütçeleri üzerine görüşmelere başlandı.

Toplantı Başkanlığı Gülizar Biçer Karaca'ya Ait

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanarak bütçelerin görüşülmesine başladı. Bu kapsamda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

AK Parti Milletvekili İlk Söz Alacak

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer aldı. Görüşmelerin, ilgili bakanlıkların bütçelerine dair detaylı tartışmalarla devam etmesi bekleniyor.