DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,77 0%
ALTIN
2.985,02 -0,32%
BITCOIN
3.386.233,07 -0,65%

TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 bütçeleri ile ilgili görüşmelere başlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:19
TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi çok sayıda kuruluşun 2025 yılı bütçeleri üzerine görüşmelere başlandı.

Toplantı Başkanlığı Gülizar Biçer Karaca'ya Ait

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanarak bütçelerin görüşülmesine başladı. Bu kapsamda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

AK Parti Milletvekili İlk Söz Alacak

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer aldı. Görüşmelerin, ilgili bakanlıkların bütçelerine dair detaylı tartışmalarla devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Futboluyla 'Kızlar Futbol Oynar' Algısını Yıkan Hakkarili Sporcular
2
Sınav Dönemlerinde Gece Çalışmanın Zararları Açıklandı
3
UnitedHealthcare CEO'suna Saldırı: Zanlı Cinayetle Yargılanacak
4
Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Bölme İddiaları Çürütüldü
5
ABD, Suriye'de Türkiye ile Yakın Temas İçinde
6
Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon ve 8 Kişinin Gözaltına Alınmasına Onay Verdi
7
Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan 6 Askerin Cenazeleri Uğurlandı

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!